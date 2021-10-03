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    10:47, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю казахстанских учителей с праздником! От вашего профессионализма, преданности делу зависит качество образования, а значит, конкурентоспособность нации. Государство продолжит политику всесторонней поддержки педагогов. Желаю успехов в вашей благородной миссии!» - написал Президент в Twitter.


    Теги:
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