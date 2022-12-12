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    Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисиста Алана Курмангалиева

    12 Декабря 2022, 10:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мастера спорта международного класса Алана Курмангалиева, завоевавшего титул чемпиона мира по настольному теннису в смешанном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Акорды «БОРТ №1».

    «Все любители настольного тенниса в Казахстане гордятся тобой. Желаю тебе не останавливаться на достигнутых результатах, продолжать совершенствовать спортивное мастерство, чтобы в престижных мировых турнирах получать награды самого высокого достоинства. Эта задача тебе по плечу! Трудись, борись и побеждай!», – говорится в телеграмме Главы государства.

    Ранее сообщалось, что казахстанец Алан Курмангалиев стал чемпионом мира (среди 15 лет) по настольному теннису в смешанном разряде в паре с Ханой Года (Египет). В финальном матче они сыграли против Тьяго Абиодана и Марии Берзосы (Португалия/Испания) и выиграли со счетом 3:0.

    В полуфинале Алан Курмангалиев (тренер Эльмира Алиева), Хана Года (тренер Исмаил Хишам) со счетом 3:2 одолели соперников из Японии – Такуми Танимото/Рин Менде.
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