Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.05 eur/kzt 485.5

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.28
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

    15 Июня 2023, 16:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его 70-летнего юбилея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер, а также продвижение высокого авторитета Китая на международной арене.

    Глава нашего государства пожелал успешного претворения в жизнь инициатив и масштабных реформ лидера КНР, направленных на обеспечение благополучия китайского народа.

    Президент вновь подтвердил приверженность Казахстана к укреплению всестороннего стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами.

    «Убежден, наши совместные усилия будут и впредь служить на благо дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами и всецело способствовать выводу казахстанско-китайского многогранного партнерства на качественно новый уровень», – говорится в поздравительной телеграмме.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Китай Поздравления Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял председателя правления КазМунайГаза
    Президент Казахстана принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана
    От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
    Три миллиона гектаров сельхозземель пострадало во время засухи в Китае
    Популярное
    1 19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
    2 Рекордный взлет в АТР и 200 млн тенге: Александр Бублик празднует победу
    3 Что известно о новом вирусе Оз: в Японии выявили смертельный случай
    4 Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
    5 Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие