Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его 70-летнего юбилея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер, а также продвижение высокого авторитета Китая на международной арене.

Глава нашего государства пожелал успешного претворения в жизнь инициатив и масштабных реформ лидера КНР, направленных на обеспечение благополучия китайского народа.

Президент вновь подтвердил приверженность Казахстана к укреплению всестороннего стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами.

«Убежден, наши совместные усилия будут и впредь служить на благо дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами и всецело способствовать выводу казахстанско-китайского многогранного партнерства на качественно новый уровень», – говорится в поздравительной телеграмме.