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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах Президента Узбекистана

    10 Июля 2023, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах Президента Республики Узбекистан.

    Глава нашего государства назвал итоги голосования ярким свидетельством всенародной поддержки курса узбекского лидера, направленного на обеспечение устойчивого роста, стабильности и процветания государства.

    В ходе беседы Президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему углублению казахско-узбекских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

    Главы государств обменялись мнениями по вопросам практической реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Акорда Узбекистан
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