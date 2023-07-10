Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах Президента Узбекистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах Президента Республики Узбекистан.

Глава нашего государства назвал итоги голосования ярким свидетельством всенародной поддержки курса узбекского лидера, направленного на обеспечение устойчивого роста, стабильности и процветания государства.

В ходе беседы Президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему углублению казахско-узбекских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам практической реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.