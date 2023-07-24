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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения

    24 Июля 2023, 13:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана отметил огромный личный вклад Шавката Мирзиёева в укрепление уз многовековой дружбы, добрососедства и многогранного сотрудничества между двумя странами.

    В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

    Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

    Главами государств рассмотрен график предстоящих встреч.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Узбекистан
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