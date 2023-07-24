АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Президент Казахстана отметил огромный личный вклад Шавката Мирзиёева в укрепление уз многовековой дружбы, добрососедства и многогранного сотрудничества между двумя странами.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Главами государств рассмотрен график предстоящих встреч.