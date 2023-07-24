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Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Июля 2023, 13:07
Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана отметил огромный личный вклад Шавката Мирзиёева в укрепление уз многовековой дружбы, добрососедства и многогранного сотрудничества между двумя странами.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Главами государств рассмотрен график предстоящих встреч.


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