Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днём рождения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Главы государств с удовлетворением отметили поступательный характер торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. За пять месяцев текущего года объем двусторонней торговли вырос на 46 процентов. Реализуются инвестиционные, транспортно-логистические проекты, открываются новые авиационные маршруты. Казахстан и Узбекистан активно контактируют друг с другом на международных, региональных площадках.

Касым-Жомарт Токаев дал положительную оценку, итогам состоявшейся недавно в городе Ташкенте, международной конференции по вопросам сотрудничества Центральной Азии и Южной Азии.

Президенты также обстоятельно обсудили ситуацию в Афганистане и ее возможные последствия для региональной безопасности. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев отметили наличие общего понимания данной проблемы.

Глава государства подчеркнул, что важным событием в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами станет предстоящий официальный визит главы узбекского государства в Казахстан.

Президент Казахстана также тепло поздравив Шавката Мирзиёева с днём рождения, пожелал признанному лидеру узбекского народа - крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо братского Узбекистана.



