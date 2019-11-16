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    Касым-Жомарт Токаев поздравил с днем рождения Сооронбая Жээнбекова

    16 Ноября 2019, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Сооронбая Жээнбекова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в многогранной деятельности на благо братского народа Кыргызстана.

    Лидеры двух стран также обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в различных сферах.

    Рассмотрен ход подготовки к предстоящему государственному визиту Президента Казахстана в Кыргызстан и 5-му заседанию Высшего межгосударственного совета.

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    Президент Казахстана Кыргызстан
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