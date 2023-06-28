Касым-Жомарт Токаев поздравил работников средств массовой информации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Для построения Справедливого Казахстана требуется обновление системы ценностей общества и формирование нового качества нашей нации. Ключевую роль в этом призваны сыграть масс-медиа, содействуя укоренению культа труда и знаний, идеалов ответственного гражданина.

Средства массовой информации вносят большой вклад в укрепление партнерства государства и общества, выступают действенной площадкой для продуктивного гражданского диалога. Отечественные журналисты последовательно продвигают прогрессивные идеи, смело поднимают насущные проблемы людей. Объективно и взвешенно освещая события и процессы, СМИ формируют в стране устойчивый иммунитет к популизму и провокациям. Это крайне важная и ответственная миссия.

В основе поступательного развития медиасферы лежит каждодневный труд мастеров пера и микрофона, искренне преданных своему делу. Журналисты Казахстана – это не только профессионалы с большой буквы, но и люди с твердой гражданской позицией, настоящие патриоты страны.

Пусть вам всегда сопутствуют успех и признание народа Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и творческих достижений!» - сказал Касым-Жомарт Токаев.