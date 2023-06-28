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    Касым-Жомарт Токаев поздравил работников средств массовой информации

    28 Июня 2023, 09:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

    Поздравляю вас с профессиональным праздником!

    Для построения Справедливого Казахстана требуется обновление системы ценностей общества и формирование нового качества нашей нации. Ключевую роль в этом призваны сыграть масс-медиа, содействуя укоренению культа труда и знаний, идеалов ответственного гражданина.

    Средства массовой информации вносят большой вклад в укрепление партнерства государства и общества, выступают действенной площадкой для продуктивного гражданского диалога. Отечественные журналисты последовательно продвигают прогрессивные идеи, смело поднимают насущные проблемы людей. Объективно и взвешенно освещая события и процессы, СМИ формируют в стране устойчивый иммунитет к популизму и провокациям. Это крайне важная и ответственная миссия.

    В основе поступательного развития медиасферы лежит каждодневный труд мастеров пера и микрофона, искренне преданных своему делу. Журналисты Казахстана – это не только профессионалы с большой буквы, но и люди с твердой гражданской позицией, настоящие патриоты страны.

    Пусть вам всегда сопутствуют успех и признание народа Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и творческих достижений!» - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана СМИ Акорда
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