Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Узбекистана с днем рождения

    24 Июля 2020, 15:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева по случаю дня рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Узбекистана – благополучия и процветания.

    Глава государства высоко оценил личный вклад Президента Узбекистана в развитие двустороннего стратегического партнерства, основанного на многовековых узах дружбы, братства и добрососедства.

    Одним из многих примеров истинно братских отношений Президент Казахстана назвал оказание взаимной поддержки в трудные моменты. В данном контексте Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиеёва за помощь Туркестанской области в связи с прорывом Сардобинского водохранилища, а также сообщил о решении Правительства Казахстана направить продовольственные товары жителям пострадавшего района Сырдарьинской области Узбекистана.

    В завершение беседы стороны обменялись информацией об эпидемиологической ситуации в регионе и выразили намерение продолжить тесную координацию действий в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии
    Президент принял годовой отчет Национального банка
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров