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    10:01, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Таджикистана с Днем независимости

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    Фото: пресс-служба Акорды.
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил Президента Эмомали Рахмона и таджикский народ с национальным праздником – Днем независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «С большим удовлетворением отмечаю высокую динамику казахско-таджикского сотрудничества, которое наполняется новым содержанием и в полной мере отвечает уровню стратегического партнерства и союзничества», – говорится в телеграмме.

    Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения Казахстана и Таджикистана будут и впредь всесторонне укрепляться на благо и в интересах народов двух стран.

    Глава государства пожелал Эмомали Рахмону дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.


    Теги:
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