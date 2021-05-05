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Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Кыргызстана с принятием новой Конституции КР

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Мая 2021, 19:41
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Кыргызстана с принятием новой Конституции КР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Садыру Жапарову по случаю принятия новой Конституции Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Всенародно поддержанный Основной закон закладывает прочный фундамент долгосрочной стратегии развития Кыргызстана, защиты его суверенитета и дальнейшей консолидации общества. Успешное претворение в жизнь Ваших инициатив и реформ будет способствовать укреплению кыргызской государственности, росту благосостояния населения и повышению авторитета страны на международной арене. Казахстан как стратегический партнер и союзник Кыргызстана готов и впредь оказывать всестороннюю поддержку братскому кыргызскому народу, – подчеркнул Глава государства в своем письме.

В заключение Президент пожелал лидеру Кыргызстана больших успехов в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса кыргызского народа.


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