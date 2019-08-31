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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Кыргызстана с Днем независимости

    31 Августа 2019, 09:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана поздравил Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости Кыргызской Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    В телеграмме поздравления Глава государства отметил, что за годы суверенного развития Кыргызстан прошел путь масштабных преобразований, достигнув значимых результатов в деле государственного строительства.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане высоко ценят многовековую дружбу, добрососедство и доверительный характер взаимодействия Нур-Султана и Бишкека.

    «Убежден, сложившийся между нами открытый и регулярный политический диалог будет и впредь способствовать всестороннему укреплению казахско-кыргызских отношений в духе стратегического партнерства и взаимной поддержки», – говорится в телеграмме.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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