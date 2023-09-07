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    09:30, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Бразилии с Днем Независимости

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    Фото: t.me/aqorda_resmi
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Бразилии. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником Бразилии – Днем Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В телеграмме Глава нашего государства подчеркнул, что Бразилия является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Америке, и отметил поступательное расширение масштабов сотрудничества в духе традиционной дружбы.Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в укреплении отношений между двумя странами и пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов на ответственном государственном посту, а всему бразильскому народу – благополучия и процветания.


    Теги:
    Бразилия Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Главная Международная деятельность Президент
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