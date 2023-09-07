Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Бразилии с Днем Независимости

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Бразилии. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником Бразилии – Днем Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В телеграмме Глава нашего государства подчеркнул, что Бразилия является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Америке, и отметил поступательное расширение масштабов сотрудничества в духе традиционной дружбы.Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в укреплении отношений между двумя странами и пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов на ответственном государственном посту, а всему бразильскому народу – благополучия и процветания.