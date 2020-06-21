Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников Казахстана с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».
«Поздравляю медиков Казахстана с профессиональным праздником! Ваше призвание - возвращать здоровье людям, а порой и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся на передовой борьбы с пандемией. Благодарю вас за самоотверженный труд, желаю благополучия, здоровья! Государство в приоритетном порядке будет оказывать помощь медикам», - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.
Благодарю вас за самоотверженный труд, желаю благополучия, здоровья! Государство в приоритетном порядке будет оказывать помощь медикам.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 21, 2020
Напомним, ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Его празднование установлено Указом Президента Республики Казахстан в 1998 году.
Накануне профессионального праздника к коллегам обратился министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
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