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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Майю Санду с избранием на пост Президента Молдовы

    16 Ноября 2020, 20:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Майе Санду по случаю ее избрания на пост Президента Молдовы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Майю Санду с избранием на пост Президента Республики Молдова.

    «Ваша победа на выборах является убедительным свидетельством народной поддержки Вашего курса на построение демократического, стабильного и экономически процветающего государства. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся укрепить казахстанско-молдавские отношения, основанные на традиционных узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», – говорится в телеграмме.

    Президент Казахстана пожелал Майе Санду больших успехов на ответственном государственном посту во имя процветания и благополучия Республики Молдова.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Выборы Молдова
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