Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с 8 Марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Женщины испокон веков были хранительницами семейного очага и моральных ценностей. Самые добрые и светлые события в судьбе каждого человека связаны с вами.
Во время тяжелейших испытаний, выпавших на долю нашего народа, женщины в полной мере разделили ответственность за судьбу народа. Трудовые и ратные подвиги многих наших великих соотечественниц навсегда вписаны в анналы истории страны и останутся в нашей благодарной памяти.
В независимом Казахстане перед женщинами открылись новые возможности. Поддержка института семьи, многодетных матерей, женского предпринимательства, обеспечение гендерного баланса – важнейшие приоритеты государственной политики.
В нашей стране создаются условия для того, чтобы каждая из вас могла раскрыть свой творческий и профессиональный потенциал. Уверен, что в будущем мы услышим много новых имен талантливых и целеустремленных женщин во всех сферах общественно-политической жизни.
Желаю всем вам здоровья, благополучия и успехов!» - говорится в поздравлении Президента Казахстана.
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