Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Рождества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Дорогие казахстанцы!
Поздравляю православных христиан нашей страны со светлым праздником Рождества!
Уходящий в глубь веков, этот день побуждает верующих вновь обратиться к вечным ценностям гуманизма, милосердия и любви к ближнему.
Межконфессиональное согласие является одним из важнейших факторов успешного развития Казахстана. Мы строим и развиваем нашу страну на основе фундаментального принципа единства в многообразии и поэтому уверенно смотрим в будущее.
Являясь неотъемлемой частью нашего общества, православные христиане вносят значительный вклад в укрепление нашей Независимости. Вместе мы будем упорно трудиться для повышения благосостояния всех граждан нашей страны.
Желаю всем православным христианам крепкого здоровья и благополучия!
Пусть в нашем государстве всегда будут мир и единство!
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