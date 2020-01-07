Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Рождества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Дорогие казахстанцы!

Поздравляю православных христиан нашей страны со светлым праздником Рождества!

Уходящий в глубь веков, этот день побуждает верующих вновь обратиться к вечным ценностям гуманизма, милосердия и любви к ближнему.

Межконфессиональное согласие является одним из важнейших факторов успешного развития Казахстана. Мы строим и развиваем нашу страну на основе фундаментального принципа единства в многообразии и поэтому уверенно смотрим в будущее.

Являясь неотъемлемой частью нашего общества, православные христиане вносят значительный вклад в укрепление нашей Независимости. Вместе мы будем упорно трудиться для повышения благосостояния всех граждан нашей страны.

Желаю всем православным христианам крепкого здоровья и благополучия!

Пусть в нашем государстве всегда будут мир и единство!