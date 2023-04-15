АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Дорогие соотечественники!
Поздравляю православных Казахстана со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!
Этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних.
Православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества.
Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод.
Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций.
Пусть праздник Пасхи наполнит сердца верующих теплом и радостью!
Желаю всем гражданам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!» - говорится в поздравлении.