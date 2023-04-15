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    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи

    15 Апреля 2023, 08:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Дорогие соотечественники!

    Поздравляю православных Казахстана со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!

    Этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних.

    Православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества.

    Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод.

    Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций.

    Пусть праздник Пасхи наполнит сердца верующих теплом и радостью!

    Желаю всем гражданам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!» - говорится в поздравлении.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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