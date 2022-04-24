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    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи

    24 Апреля 2022, 08:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Дорогие соотечественники!

    От всей души поздравляю православных граждан нашей страны со светлым праздником Пасхи!

    Для верующих это особенно радостный день, наполненный надеждой и верой. Он вдохновляет на созидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся.

    Гармонично вплетенные в нашу культуру пасхальные традиции сближают людей всех этносов и вероисповеданий. Они способствуют укреплению семейных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе.

    Пусть праздник Пасхи наполнит ваши дома любовью и счастьем!

    Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов!» - говорится в поздравлении.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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