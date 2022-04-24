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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Апреля 2022, 08:03
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю православных граждан нашей страны со светлым праздником Пасхи!

Для верующих это особенно радостный день, наполненный надеждой и верой. Он вдохновляет на созидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся.

Гармонично вплетенные в нашу культуру пасхальные традиции сближают людей всех этносов и вероисповеданий. Они способствуют укреплению семейных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе.

Пусть праздник Пасхи наполнит ваши дома любовью и счастьем!

Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов!» - говорится в поздравлении.


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