Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи

НУР-СУЛТАН-КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю православных казахстанцев со светлым праздником Пасхи!

Этот праздник олицетворяет собой высокие духовно-нравственные идеалы, он наполнен теплом, милосердием и состраданием.

Непреходящие ценности христианской религии вдохновляют людей на благородные дела и поступки. Светлый праздник Пасхи ­– это еще одна уникальная возможность вернуться к истокам духовного единения и искреннего братства.

Сегодня, когда весь мир борется с пандемией, сила духа и солидарность народов, независимо от их вероисповедания, приобретают особое значение.

Уверен, благодаря единству, стойкости, мудрости и выдержке нашего народа мы с честью пройдем через все испытания.

Желаю православным христианам и всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - говорится в тексте поздравления Президента РК.



