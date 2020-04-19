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    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи

    19 Апреля 2020, 08:04

    НУР-СУЛТАН-КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Дорогие соотечественники!

    Поздравляю православных казахстанцев со светлым праздником Пасхи!

    Этот праздник олицетворяет собой высокие духовно-нравственные идеалы, он наполнен теплом, милосердием и состраданием.

    Непреходящие ценности христианской религии вдохновляют людей на благородные дела и поступки. Светлый праздник Пасхи ­– это еще одна уникальная возможность вернуться к истокам духовного единения и искреннего братства.

    Сегодня, когда весь мир борется с пандемией, сила духа и солидарность народов, независимо от их вероисповедания, приобретают особое значение.

    Уверен, благодаря единству, стойкости, мудрости и выдержке нашего народа мы с честью пройдем через все испытания.

    Желаю православным христианам и всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - говорится в тексте поздравления Президента РК.


    Автор:

    Ринат Дусумов

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