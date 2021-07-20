Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Курбан айт! Он превозносит такие благородные качества, как милосердие и сострадание, добро и человеколюбие. Ислам, тесно вплетенный в наши традиции, – одна из главных ценностей, способствующих усилению духовного единства страны.

Курбан айт призывает к сплоченности и солидарности, укрепляет дружбу и согласие в обществе.

В эти дни мусульмане совершают жертвоприношения, помогают обездоленным, заботятся о нуждающихся. Они с верой в сердце возносят просьбы о благополучии в семье, мире и спокойствии в стране. Такие благие помыслы и добрые поступки формируют атмосферу соучастия и взаимоуважения.

В этом заключается глубокий смысл светлого праздника Курбан айт, возвышенные идеалы которого созвучны нашим духовным ориентирам.

Пусть исполнятся все ваши искренние надежды! С праздником Курбан айт!» - говорится в тексте поздравления Президента РК.



