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    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

    25 Октября 2022, 09:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    « Дорогие соотечественники!

    Поздравляю вас с Днем Республики!

    Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной Независимости.

    Поэтому этот документ имеет историческое значение.

    С нынешнего года мы по-новому отмечаем День Республики, который получил статус национального праздника.

    Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией.

    День Республики – яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность.

    Мы приступили к построению Справедливого Казахстана. Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства – это граждане!

    По случаю возрожденного национального праздника в регионах состоится церемония поднятия государственного флага. Это важное мероприятие, направленное на укрепление патриотизма, духа нашего народа, национального самосознания. Наш небесно-голубой стяг олицетворяет такие ценности, как суверенитет, свобода, единство и мир.

    Мы верны заветам предков, которые всегда высоко несли наше знамя. Поэтому церемония поднятия флага продемонстрирует глубокий смысл национального праздника.

    У нас нет другой Отчизны, кроме Казахстана.

    У нас ясные устремления и общие цели.

    Мы всегда будем свято чтить Независимость и укреплять нашу государственность.

    У нас одна Родина, одно государство, один народ!

    Вместе мы построим Справедливый Казахстан!

    Еще раз поздравляю вас с Днем Республики!

    Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!

    Пусть крепнет суверенитет нашей страны!» - говорится в тексте поздравления.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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