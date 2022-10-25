АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
« Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Республики!
Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной Независимости.
Поэтому этот документ имеет историческое значение.
С нынешнего года мы по-новому отмечаем День Республики, который получил статус национального праздника.
Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией.
День Республики – яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность.
Мы приступили к построению Справедливого Казахстана. Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства – это граждане!
По случаю возрожденного национального праздника в регионах состоится церемония поднятия государственного флага. Это важное мероприятие, направленное на укрепление патриотизма, духа нашего народа, национального самосознания. Наш небесно-голубой стяг олицетворяет такие ценности, как суверенитет, свобода, единство и мир.
Мы верны заветам предков, которые всегда высоко несли наше знамя. Поэтому церемония поднятия флага продемонстрирует глубокий смысл национального праздника.
У нас нет другой Отчизны, кроме Казахстана.
У нас ясные устремления и общие цели.
Мы всегда будем свято чтить Независимость и укреплять нашу государственность.
У нас одна Родина, одно государство, один народ!
Вместе мы построим Справедливый Казахстан!
Еще раз поздравляю вас с Днем Республики!
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!
Пусть крепнет суверенитет нашей страны!» - говорится в тексте поздравления.
Фото: akorda.kz