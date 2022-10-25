Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

« Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Республики!

Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной Независимости.

Поэтому этот документ имеет историческое значение.

С нынешнего года мы по-новому отмечаем День Республики, который получил статус национального праздника.

Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией.

День Республики – яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность.

Мы приступили к построению Справедливого Казахстана. Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства – это граждане!

По случаю возрожденного национального праздника в регионах состоится церемония поднятия государственного флага. Это важное мероприятие, направленное на укрепление патриотизма, духа нашего народа, национального самосознания. Наш небесно-голубой стяг олицетворяет такие ценности, как суверенитет, свобода, единство и мир.

Мы верны заветам предков, которые всегда высоко несли наше знамя. Поэтому церемония поднятия флага продемонстрирует глубокий смысл национального праздника.

У нас нет другой Отчизны, кроме Казахстана.

У нас ясные устремления и общие цели.

Мы всегда будем свято чтить Независимость и укреплять нашу государственность.

У нас одна Родина, одно государство, один народ!

Вместе мы построим Справедливый Казахстан!

Еще раз поздравляю вас с Днем Республики!

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!

Пусть крепнет суверенитет нашей страны!» - говорится в тексте поздравления.

Фото: akorda.kz



