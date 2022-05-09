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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
9 Мая 2022 08:00

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Победы

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

9 мая – особенный день в истории нашей страны. Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев – победителей фашизма.

Победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла. Наш священный долг – всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за нашу свободу, за наше право жить и созидать.

К огромному сожалению, ряды тех, кто прошел эту страшную войну, кто на себе ощутил все ее тяготы, из года в год редеют. Сегодня в Казахстане 77-й День Победы отмечают 376 ветеранов и 68 347 тыловиков. Низкий поклон вам от всех граждан нашей страны!

Государство обеспечит всестороннюю поддержку участникам войны, а общество, уверен, окружит их вниманием и заботой.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!

С Днем Победы!



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