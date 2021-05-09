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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Мая 2021, 08:07
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Этот замечательный праздник является символом славы и доблести героев-победителей, отстоявших в кровопролитных боях против фашистских захватчиков наше право на жизнь, свободу и светлое будущее.

На поля сражений Великой Отечественной войны отправились более миллиона казахстанцев, половина из них отдали свои жизни во имя Победы.

В памяти народа навсегда останутся отвага, героизм и самоотверженный труд наших отцов и матерей, совершивших беспримерный в истории человечества подвиг.

Сегодня очередную годовщину Победы с нами празднуют 665 фронтовиков и около 100 тысяч тружеников тыла. Никто из них не останется без поддержки государства и внимания общества.

Желаю ветеранам войны и труда, всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!

С Днем Победы!


Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

Президент Казахстана   Акорда   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Общество  
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