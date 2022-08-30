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    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

    30 Августа 2022 08:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Дорогие соотечественники!

    Поздравляю вас с Днем Конституции Казахстана!

    В нынешнем году этот праздник обретает особое политическое значение. Результаты общенационального референдума по конституционным поправкам продемонстрировали единство нашего народа и его решительную поддержку масштабных реформ, направленных на всестороннюю модернизацию страны.

    Вместе мы строим Новый Казахстан, руководствуясь принципами верховенства закона, справедливости и равных возможностей для всех. Наступило время, когда каждый ответственный гражданин может стать активным участником реформ, вносить свой вклад в развитие государства.

    Провозглашенные в Конституции ценности демократии, гарантии прав и свобод граждан четко определяют стратегический вектор развития Республики Казахстан.

    Главной целью намеченных преобразований станет повышение благополучия граждан, последовательное укрепление государственности и гармоничное развитие общества. Для выполнения этих непростых задач нашей стране нужен каждый из вас, дорогие сограждане!

    От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, достижения всех намеченных целей, успехов на благо нашей Родины!


    30 августа в Казахстане отмечается День Конституции. Конституции страны исполнилось 27 лет. 30 августа 1995 года на всеобщем референдуме приняли Основной закон Казахстана.


    Фото: akorda.kz
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