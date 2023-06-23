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    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем госслужащего и Днем полиции

    23 Июня 2023, 09:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в сети Twitter поздравление с Днем государственного служащего и Днем полиции, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю с профессиональными праздниками госслужащих и полицейских! Для построения справедливого государства каждому из вас нужно стать примером подлинного патриотизма, честности и ответственного отношения к делу. Ваши знания и опыт должны служить на благо народа», – написал Президент.

    Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День государственного служащего и День полиции.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана МВД РК День государственного служащего Поздравления Токаев Касым-Жомарт
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