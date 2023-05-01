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    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

    1 Мая 2023, 08:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Дорогие соотечественники!

    От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана – праздником, олицетворяющим гармонию и согласие в нашей стране!

    Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности.

    Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов. Сегодня все наши граждане чувствуют сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему, у нас общие ценности и идеалы. Мы все принадлежим к одной большой семье, единой казахской нации.

    Поступательный прогресс страны зависит от успеха проводимых нами реформ. Достичь поставленных масштабных целей мы сможем только благодаря нашему нерушимому единству.

    Народная мудрость гласит: «Начало счастья – согласие». Этот завет предков выступает одним из главных приоритетов в построении Справедливого Казахстана. Мы будем последовательно созидать гармоничное общество, основанное на принципах равенства и справедливости.

    Пусть крепнет единство нашего народа, вознося нашу страну к новым вершинам!

    Желаю всем согражданам благополучия и процветания!

    С праздником, дорогие соотечественники!» - говорится в поздравлении Президента РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана День единства народа Казахстана
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