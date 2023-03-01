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    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

    1 Марта 2023, 08:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Дорогие соотечественники!

    От всего сердца поздравляю вас с Днем благодарности!

    Этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании.

    День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжелые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание.

    Сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение.

    В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм!

    Убежден, что, укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан.

    Желаю всем согражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - говорится в поздравлении Главы государства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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