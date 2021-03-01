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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Марта 2021, 08:08
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем благодарности!

Этот замечательный праздник, объявленный Елбасы на сессии Ассамблеи народа в 2015 году, обрел особый смысл и глубокую символику.

Его ценности олицетворяют прочные традиции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа.

Опираясь на них, мы возродили государственность, преодолели все вызовы и подходим к 30-летнему рубежу нашей Независимости с большим багажом достижений в социально-экономическом развитии и на международной арене.

Наши граждане вносят неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия на благословенной казахской земле.

Благодарю соотечественников за созидательный труд во имя Родины.

Нет сомнений в том, что вместе, как сплоченная нация тружеников, мы добьемся поставленной цели – построим справедливое общество и укрепим нашу государственность.

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!», - говорится в тексте поздравления Президента РК.

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.


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