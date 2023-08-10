Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая

    10 Августа 2023, 09:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети X поздравление с Днем Абая, передает МИА «Казинформ»

    «Поздравляю всех с Днем Абая! Великий поэт внес огромный вклад в духовное развитие нации. Его заветы служат нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Понятие «Адал азамат» тесно связано с его концепцией «Совершенного человека». Наш долг – чтить бесценное наследие Абая», – написал Глава государства.

    Напомним, 10 августа весь Казахстан отмечает День Абая Кунанбаева.

    Абай Кунанбайулы - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.

    ТРК Президента опубликовала видеопоздравление.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Видео Абай Соцсети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели переговоры в расширенном составе
    Состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана
    Популярное
    1 Крупный пожар произошел ночью в Алматы
    2 Свыше 80 педагогов с поддельным дипломом работали в Атырауской области
    3 Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом Пригожина доведут до конца
    4 Президент Казахстана поздравил участников августовского совещания работников образования
    5 Расползающийся новый асфальт возмутил жителей СКО