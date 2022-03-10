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    Касым-Жомарт Токаев поздравил избранного Президента Республики Корея

    10 Марта 2022, 18:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил Юн Сок Ёля с избранием на пост Президента Республики Корея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Желаю успехов в Вашей благородной деятельности и реализации начинаний, направленных на дальнейшее процветание Вашей страны и повышение ее авторитета в международном сообществе. Хотел бы подтвердить нашу готовность совместно с Вами приложить усилия с целью вывести на более высокий уровень расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и Кореей, которое развивается в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки, – говорится в поздравительном письме.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Юн Сок Ёлю удачи в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу – благополучия и процветания.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Корея Политика Поздравления
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