Касым-Жомарт Токаев поздравил избранного Президента Республики Корея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил Юн Сок Ёля с избранием на пост Президента Республики Корея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Желаю успехов в Вашей благородной деятельности и реализации начинаний, направленных на дальнейшее процветание Вашей страны и повышение ее авторитета в международном сообществе. Хотел бы подтвердить нашу готовность совместно с Вами приложить усилия с целью вывести на более высокий уровень расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и Кореей, которое развивается в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки, – говорится в поздравительном письме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Юн Сок Ёлю удачи в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу – благополучия и процветания.



