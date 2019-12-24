Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа Азербайджана.

Высоко оценивая вклад Президента Азербайджана в развитие двустороннего сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность Казахстана в укреплении стратегического партнерства двух стран.