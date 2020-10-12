Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с переизбранием на пост Президента Таджикистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Эмомали Рахмона с переизбранием на пост Президента Республики Таджикистан и отметил, что итоги голосования вновь подтвердили высокое доверие и всенародную поддержку его стратегического курса.

В ходе беседы Президент Казахстана подчеркнул огромный личный вклад Эмомали Рахмона в развитие отношений крепкой дружбы и стратегического партнерства между нашими странами.

Глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями многогранное казахско-таджикское сотрудничество достигнет новых высот в интересах двух братских народов.

Собеседники подтвердили готовность к продолжению активной совместной работы по всему спектру двусторонней повестки дня. Для укрепления стратегического партнерства и придания практического импульса казахско-таджикским отношениям Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмомали Рахмона посетить с официальным визитом Казахстан в любое для него удобное время.