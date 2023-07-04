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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Джозефа Байдена с Днем независимости США

    4 Июля 2023, 09:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена и американский народ с Днем независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства отметил поступательное развитие казахско-американского расширенного стратегического партнерства в сферах обеспечения безопасности, энергетики, привлечения инвестиций, борьбы с изменением климата и отношений между народами двух стран.

    В телеграмме лидера Казахстана высказана признательность за поддержку в деле укрепления безопасности и взаимосвязанности региона Центральной Азии.

    Касым-Жомарт Токаев также выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества во всех сферах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана США
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