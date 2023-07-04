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Касым-Жомарт Токаев поздравил Джозефа Байдена с Днем независимости США

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Июля 2023, 09:19
Касым-Жомарт Токаев поздравил Джозефа Байдена с Днем независимости США Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена и американский народ с Днем независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил поступательное развитие казахско-американского расширенного стратегического партнерства в сферах обеспечения безопасности, энергетики, привлечения инвестиций, борьбы с изменением климата и отношений между народами двух стран.

В телеграмме лидера Казахстана высказана признательность за поддержку в деле укрепления безопасности и взаимосвязанности региона Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев также выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества во всех сферах.


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