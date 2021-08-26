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Касым-Жомарт Токаев поздравил Давида Дегтярева с победой на Паралимпиаде
26 Августа 2021 21:01
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НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Давида Дегтярева с победой на XVI Паралимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Поздравляю Давида Дегтярева с победой на XVI Паралимпийских играх в Токио. Эта золотая медаль – выдающееся достижение, результат упорных тренировок, поразительной целеустремленности, железной воли. Желаю Давиду новых успехов и удачи всем спортсменам Казахстана на Паралимпиаде», - написал Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщалось, казахстанский пауэрлифтер Давид Дегтярев выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх Токио – 2020
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