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Касым-Жомарт Токаев поздравил Давида Дегтярева с победой на Паралимпиаде

26 Августа 2021 21:01
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Давида Дегтярева с победой на Паралимпиаде

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Давида Дегтярева с победой на XVI Паралимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Поздравляю Давида Дегтярева с победой на XVI Паралимпийских играх в Токио. Эта золотая медаль – выдающееся достижение, результат упорных тренировок, поразительной целеустремленности, железной воли. Желаю Давиду новых успехов и удачи всем спортсменам Казахстана на Паралимпиаде», - написал Касым-Жомарт Токаев.


Как сообщалось, казахстанский пауэрлифтер Давид Дегтярев выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх Токио – 2020



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#Президент Казахстана   #Спорт   #Япония  
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