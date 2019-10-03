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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ангелу Меркель с Днем объединения Германии

    3 Октября 2019, 18:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил поздравления Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по случаю Дня объединения Германии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    В телеграмме сказано, что разрушение Берлинской стены 30 лет назад не только объединило одно государство, но и открыло дорогу к воссоединению тысяч семей.

    «Бесспорно, это событие изменило европейскую и всю мировую историю. За эти годы Германия стала примером для всего мира в политическом, экономическом и социальном развитии», – написал Президент Казахстана.

    В телеграмме особо отмечается, что казахстанско-германские отношения построены на основе дружбы и взаимной поддержки.

    Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества между странами на благо двух народов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Германия
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