Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с юбилеем

    30 Августа 2019, 21:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко с поздравлениями по случаю его 65-летия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Республики Казахстан отметил выдающиеся заслуги белорусского лидера в деле государственного строительства и развитии интеграции в рамках ЕАЭС.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Александру Лукашенко здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо братского народа Беларуси.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Беларусь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков