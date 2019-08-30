Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с юбилеем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко с поздравлениями по случаю его 65-летия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Республики Казахстан отметил выдающиеся заслуги белорусского лидера в деле государственного строительства и развитии интеграции в рамках ЕАЭС.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Александру Лукашенко здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо братского народа Беларуси.