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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси

    10 Августа 2020, 13:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост Президента Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь.

    «Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси», – говорится в телеграмме.

    Глава государства высказал уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Беларусью будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух государств.

    Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко полной реализации всех намеченных планов на посту Главы Республики Беларусь, а белорусскому народу – мира, стабильности, взаимопонимания и процветания.

    Ранее сообщалось , что ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов Президента Беларуси: у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,23% голосов.

    По предварительным данным ЦИК, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, Андрея Дмитриева - 1,04%, Сергея Черечня - 1,13%, против всех - 6,02%.

    Участие в выборах приняли 5 798 908 человек, или 84,23% избирателей, включенных в списки. За Александра Лукашенко проголосовали 4 652 423 человека, за Андрея Дмитриева - 60 543, за Анну Канопацкую - 97 926, за Светлану Тихановскую - 574 312, Сергея Черечня - 65 784.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Выборы Беларусь
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