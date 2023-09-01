Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия над детьми

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У каждого ребенка в стране должно быть счастливое и безопасное детство. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

«В основе стратегии экономического развития Казахстана будут находиться интересы и потребности наших граждан, то есть она должна быть максимально человекоцентричной. С этой целью мы должны постепенно, но неуклонно дистанцироваться от модели сырьевого государства», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент, ежегодно в нашей стране рождается более 400 тысяч детей. Уже до конца года население Казахстана достигнет 20 миллионов человек. Растет и средняя продолжительность жизни, по итогам прошлого года она превысила 74 года. Наша страна считается одной из самых «молодых» в мире – средний возраст граждан составляет всего 32 года. Около трети населения – молодежь.

Глава государства поставил задачу перед Правительством – превратить текущие демографические тенденции в конкурентные преимущества.

«Основы формирования гармоничной личности и ответственного гражданина закладываются в детском возрасте. У каждого ребенка в стране должно быть счастливое и безопасное детство. В качестве Главы государства требую ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание, по словам Президента, следует уделить вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей.

Важно также психическое здоровье подрастающего поколения. Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

Напомним, с июля в Казахстане ужесточили наказание за семейно-бытовое насилие.