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    Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия над детьми

    1 Сентября 2023, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У каждого ребенка в стране должно быть счастливое и безопасное детство. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

    «В основе стратегии экономического развития Казахстана будут находиться интересы и потребности наших граждан, то есть она должна быть максимально человекоцентричной. С этой целью мы должны постепенно, но неуклонно дистанцироваться от модели сырьевого государства», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Как отметил Президент, ежегодно в нашей стране рождается более 400 тысяч детей. Уже до конца года население Казахстана достигнет 20 миллионов человек. Растет и средняя продолжительность жизни, по итогам прошлого года она превысила 74 года. Наша страна считается одной из самых «молодых» в мире – средний возраст граждан составляет всего 32 года. Около трети населения – молодежь.

    Глава государства поставил задачу перед Правительством – превратить текущие демографические тенденции в конкурентные преимущества.

    «Основы формирования гармоничной личности и ответственного гражданина закладываются в детском возрасте. У каждого ребенка в стране должно быть счастливое и безопасное детство. В качестве Главы государства требую ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Особое внимание, по словам Президента, следует уделить вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей.

    Важно также психическое здоровье подрастающего поколения. Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

    Напомним, с июля в Казахстане ужесточили наказание за семейно-бытовое насилие.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Мажилис Сенат Токаев Касым-Жомарт Дети Послание Президента РК-2023
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