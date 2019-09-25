Касым-Жомарт Токаев: Построение мира, свободного от ядерного оружия – величайший приоритет для Казахстана

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с трибуны 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал освободить мир от ядерного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Построение мира, свободного от ядерного оружия – это величайший приоритет для моей страны. Это стремление стало неотъемлемой частью общенациональной идентичности казахского народа, дав нам моральное право быть в авангарде глобального движения за ликвидацию ядерного оружия. Мы твердо убеждены в том, что ядерное оружие – это больше не достояние, а угроза глобальному миру и стабильности. К сожалению, некоторые страны по-прежнему в своих стратегических оборонных расчетах опираются на ядерный арсенал, что заставляет их противников рассмотреть вопрос о приобретении возможности асимметрического ответа. Но этот ответ может быть таким же смертоносным, как и оружие массового поражения», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении.

Он напомнил о тех достижениях в данном направлении, которых удалось добиться при Первом Президенте РК - Елбасы Нурсултане Назарбаеве.

«Мы хотим показать пример. И под мощным руководством Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева Казахстан закрыл Семипалатинский ядерный полигон и добровольно отказался от четвертого по величине ядерного арсенала в мире. Эти решения стали первым шагом на нашем успешном и длительном пути в направлении глобального лидерства в области ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. В числе того, как мы способствовали достижению этой благородной цели, я хочу отметить создание уникальной зоны в Центральной Азии, свободной от ядерного оружия», - отметил Президент.

«Недавно был ратифицирован Договор о запрещении ядерного оружия. Мы все должны твердо выступать за Всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия, в качестве дорожной карты к более безопасному будущему. Мы также настроены на усиление сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия, и за создание новых таких зон. Казахстан убежден, текущие вопросы по Совместному комплексному плану действий по Ирану и денуклеаризации Корейского полуострова должны решаться только политическим решением с учетом интересов и мнений друг друга», - добавил Глава государства.

По его словам, наша страна всегда выступала за превентивную дипломатию и посредничество на глобальной арене.

«Еще в 1992 году Первый Президент Казахстана с этой же трибуны предложил созвать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии в качестве площадки для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности. Со временем СВМДА проявила свои целесообразность и жизнеспособность. Мы признательны всем нашим партнерам, которые подключились к этому процессу. Растущая экономическая мощь Азии требует наличия более комплексной континентальной архитектуры безопасности. Настало время, чтобы превратить СВМДА в полномасштабную региональную организацию в области безопасности и развития», - заключил К. Токаев.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. В частности, Президент встретился с Королем Иордании Абдаллой II, Президентом Болгарии Руменом Радевым, Президентом Швейцарии Ули Маурером и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По приезду в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Одним из них стал руководитель компании «Bloomberg» Майкл Блумберг.

Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.