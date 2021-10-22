Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан с государственным визитом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Гурбангулы Бердымухамедова посетит с государственным визитом Туркменистан 24-25 октября текущего года, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

«В ходе визита запланированы переговоры глав государств в узком и расширенном форматах. Предполагается рассмотреть перспективы углубления казахско-туркменского стратегического партнерства в торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов», - написал Б. Уали в Facebook.