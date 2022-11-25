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Касым-Жомарт Токаев посетит с официальными визитами Москву и Париж

25 Ноября 2022, 16:05
Касым-Жомарт Токаев посетит с официальными визитами Москву и Париж

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Акорды опубликовала в Telegram-канале «БОРТ №1» анонс официальных визитов Главы государства на следующую неделю, передает МИА «Казинформ».

28 ноября Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Российскую Федерацию. В Москве Глава государства проведет переговоры с Президентом Владимиром Путиным. Также лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

29-30 ноября Президент Казахстана с официальным визитом посетит Францию. В Париже Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Кроме того, Глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.


Фото:t.me/bort_01

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