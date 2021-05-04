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    Касым-Жомарт Токаев посетит Республику Таджикистан с официальным визитом

    4 Мая 2021, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 – 20 мая текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев посетит Республику Таджикистан с официальным визитом по приглашению Президента Эмомали Рахмона. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    В ходе визита запланированы встречи Глав двух государств в узком и расширенном форматах.

    В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-таджикского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

    Отдельное внимание будет уделено активизации региональной кооперации, обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Таджикистан
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