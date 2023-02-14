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    Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству пестицидов «Астана-Нан Chemicals»

    14 Февраля 2023, 20:37

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой завода по производству пестицидов и агрохимической продукции «Астана-Нан Chemicals», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Учредитель компании Иван Сауэр презентовал Президенту производственные линии и современное оборудование, на котором изготавливают средства защиты растений, пестициды, калиевую соль и глифосатсодержащие препараты.

    Завод соответствует мировым стандартам, построен с учетом всех норм и требований экологической, промышленной и санитарной безопасности. В прошлом году предприятие выпустило 7 тысяч тонн химических средств защиты растений на сумму 41 млрд тенге.


    Степногорская компания также имеет аккредитованную международную производственно-исследовательскую лабораторию.

    В ходе посещения предприятия аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев доложил Главе государства о социально-экономическом развитии региона и реализации инвестиционных проектов. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии дел в химической и обрабатывающей отрасли, металлургии, легкой и пищевой промышленности.

    Президент также осмотрел выставку продукции, выпускаемой в Акмолинской области, и обсудил с руководителями крупных предприятий актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития экономики региона.



    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акмолинская область Промышленность Сельское хозяйство
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