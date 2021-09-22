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    Касым-Жомарт Токаев посетил спорткомплекс «Халық Арена»

    22 Сентября 2021, 19:29

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область посетил спортивный комплекс «Халық Арена» в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел тренировочные залы. В комплексе, рассчитанном на 2500 человек, созданы условия для занятий 19 видами спорта, включая баскетбол, волейбол, футбол, легкую атлетику, бокс, дзюдо, тяжелую атлетику, плавание, мини-футбол.

    Президент в ходе беседы со спортсменами отметил, что государство уделяет особое внимание сфере спорта, в том числе развитию массового спорта, во всех регионах строятся современные спортивные сооружения. Глава государства выразил уверенность, что в будущем эти спортсмены станут чемпионами мира и олимпийских игр.

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов молодым спортсменам.


    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область. Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Актау начался с совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Спорт Видео Мангистауская область Регионы
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