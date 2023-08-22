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    Касым-Жомарт Токаев посетил производственную площадку компании Hyosung Financial System Vina

    22 Августа 2023, 13:14

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Предприятие занимается производством банкоматов нового поколения, автоматических кассовых аппаратов (TCR) и программного обеспечения для банковско-финансовой сферы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Предприятие выпускает более 80 тысяч изделий в год. Кроме того, компания открыла исследовательский центр для разработки передовых технологий, повышения качества продукции, содействия развитию человеческих ресурсов в области информационных технологий во Вьетнаме.

    Ознакомившись с производственной линией завода, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость обмена опытом в сфере финтех-услуг.

    Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Глава государства также возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина. Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и встретился с Председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ.

    Далее Президент РК посетил музей военной истории во Вьетнаме.

    В рамках официального визита Главы государства во Вьетнам заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным и министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном был подписан межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества на 2023-2025 гг.

    В понедельник было опубликовано совместное коммюнике об итогах официального визита Президента Республики Казахстан в Социалистическую Республику Вьетнам.

    Сегодня Президенты Казахстана и Вьетнама посетили керамическую деревню в Хайзыонге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Вьетнам
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